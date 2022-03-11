У Росії пенсіонера заарештували за гасло «Слава Україні!» (відео)

Свободи слова просто не існує у путінській росії

Триває 16 доба відкритої війни росії проти України

У росії посилюються репресії проти всіх незгодних з війною проти України.

В Архангельську, самотнього пенсіонера заарештували, за гасло «Слава Україні!». Чоловік просто гуляв по вулиці, коли до нього підійшов поліцейський. Невідомо чому пенсіонер звернувся до силовика проукраїнським гаслом, але це спрацювало, як червона ганчірка на бика.

Пенсіонера одразу взяли під руки і повели у відділок.

«У нас в росії такі гасла заборонені» каже поліцейський, що взяв під руки нещасного чоловіка. За словами силовика, такими словами, пенсіонер провокує на агресію.

Що цікаво, за логікою путінського режиму (якщо така взагалі існує) поліцейського також слід заарештувати. Поліцейський три рази промовив гасло Слава Україні!

Нагадаємо, російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями. Таку заяву зробило міністерство оборони Великої Британії.

У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.