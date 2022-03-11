Російська армія вміє наступати лише під час парадів

Росія не має жодних шансів на майбутнє. Вона сама себе позбавила їх

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Знаете, в чем оккупанты лучшие? В трусости. Они главные по авиаобстрелам мирного населения, лидеры по ударам исподтишка, даже заградотряды обустраивают в лучших традициях страны-труса. Годами нам рассказывали о наступательной мощи российской армии. Теперь мы видим, что наступать она умеет только во время военных парадов. Или атакует простых граждан, пока не подскочат ВСУ и не устроят настоящую войну.

Мы лучшие в другом. Наша армия выглядит совершенно иначе: она спасает жизни, закрывает грудью мирное население и подставляет своим плечо. Украинцы ради украинцев отдадут все, и в сумме получится свободная, сильная страна. Мы светлые рыцари, против которых на поле боя вышли орки. Рыцари с хорошей артиллерией и богами войны на своей стороне.

Россия не имеет никаких шансов на будущее. Она сама себя лишила их. Похоронила их первыми обстрелами, первыми признаками вторжения. Теперь она закрепляет эффект на практике, стараясь не оставить себе ни единого шанса на выживание. А мы проследим, чтобы все так и было, ведь кремлевское недоразумение хотело уничтожить нас – но подкосило только себя.

Теперь, по всем законам логики и здравого смысла, агрессор должен быть уничтожен. Россия уже лишилась экономики, хоть и отказывается это признавать. Лишается людей, занижая или отрицая собственные потери. Вы видите? Кремлевский скотный двор сам хочет исчезнуть с карты мира и прилагает к этому невиданные усилия. Добить его просто. Нужно выдержать удар и нанести свой, уложив врага на своей земле. РФ этого не переживет.

И когда Украина займет свое заслуженное место среди лучших стран Запада, мы будем знать: это не подарок, а логичный финал истории. В какой канаве окажется логичный финал России – посмотрим, но место я вам примерно обрисовал. Мы обязательно победим, чтобы все так и получилось.

Все будет Украина. России не будет нигде.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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