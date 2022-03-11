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    Наслідки нічного бомбардування Чернігова (фото, відео)

    Наслідки нічного бомбардування Чернігова (фото, відео)
    фото: facebook/Владислав Атрошенко

    Будівля майже повністю зруйнована

    Чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Фото та відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.

    «Наслідки нічного бомбардування – привіти від «руського міра» Чернігову», – говориться у повідомлені.

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    Наслідки нічного бомбардування Чернігова (фото, відео)
    Наслідки нічного бомбардування Чернігова (фото, відео)
    фото: facebook/Владислав Атрошенко

    Також мер показав наслідки авіаудару по місцевій бібліотеці.

    Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

    Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

    Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.

    Теги: Росія окупанти війна бомбардування Україна Чернігів ракета
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    Наслідки нічного бомбардування Чернігова (фото, відео)