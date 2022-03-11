Наслідки нічного бомбардування Чернігова (фото, відео)
Будівля майже повністю зруйнована
Чернігівський міський голова Владислав Антрошенко показав наслідки нічного бомбардування міста. Фото та відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Наслідки нічного бомбардування – привіти від «руського міра» Чернігову», – говориться у повідомлені.
Також мер показав наслідки авіаудару по місцевій бібліотеці.
Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.
Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.
Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.