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    Економіка та фінанси

    Ексміністр енергетики пояснила, чому виникли проблеми з підготовкою енергосистеми до зими

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    На українців можуть очікувати неприємності пов'язані з початком опалювального сезону? - Ексміністр енергетики пояснила, чому виникли проблеми з підготовкою енергосистеми до зими
    На українців можуть очікувати неприємності пов'язані з початком опалювального сезону?

    Проблеми з підготовкою енергосистеми виникли через недосконале ціноутворення на електроенергію, – Буславець

    Занижені ціни на електроенергію в квітні-липні призвели до проблем з накопиченням палива та підготовкою генеруючих компаній до осінньо-зимового періоду.

    Про це повідомила ексміністр енергетики Ольга Буславець.

    «Ситуація з ціноутворенням, яка склалася, не забезпечувала збалансованої роботи учасників ринку. До прикладу, середньозважена ціна на РДН у травні – 1019 грн/МВтгод, що на 20% нижче, ніж минулого року. В окремі дні ціна знижувалась до 460 грн/МВтгод, що менше виробничої собівартості НАЕК «Енергоатом». Крім того, в Україні ціна на електричну енергію не реагує на цінові індикативи вартості палива – вугілля та природного газу на відміну від сусідніх країн ЄС», – повідомила Буславець.

    Така ситуація призвела до того, що на складах ТЕС виникла критична ситуація з накопиченням вугілля.

    За її словами, фінансове розбалансування виробників електричної енергії не просто унеможливило формування запасів палива й проведення якісної ремонтної кампанії, а поставила під загрозу весь процес інтеграції енергосистеми до ENTSO-E.

    «Очевидно, що така ситуація на українському енергоринку – це виклик для національної безпеки України, яка не дає впевненості в сталому проходженні осінньо-зимового періоду. Крім того, блокує будь-які можливості галузі розвиватися відповідно до світових трендів. Розв’язання вищезазначених проблем залежить від адекватної регуляторної політики на ринку електроенергії у відповідності до європейських принципів», – підсумувала Буславець.

    Теги: ЄС ТЕС вугілля Енергоатом Ольга Буславець
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    Ексміністр енергетики пояснила, чому виникли проблеми з підготовкою енергосистеми до зими