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    Невідомі «замінували» Чорнобильську АЕС, поліція шукає вибухівку

    •  glavcom.ua
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    На ЧАЕС оголошено режим аварійної готовності - Невідомі «замінували» Чорнобильську АЕС, поліція шукає вибухівку
    На ЧАЕС оголошено режим аварійної готовності
    Фото:glavcom.ua

    Повідомлення про мінування АЕС могли відправити сталкери

    Невідомі «замінували» Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС), наразі правоохоронці шукають на території підприємства вибухівку. Про це повідомляє пресслужба Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція»

    «28 липня на електронну пошту ДСП «Чорнобильська АЕС» від невідомої особи знову надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибуховий предмет», – йдеться в повідомленні.

    На АЕС оголошено режим аварійної готовності, виконані заходи щодо захисту персоналу станції та заходи щодо запобігання терористичній загрозі.

    Після надходження повідомлення про мінування ЧАЕС створено оперативний штаб, до якого увійшли представники СБУ, Нацполіції, ДСНС.

    На думку члена Громадської ради при Держагентстві України з питань управління Зоною відчуження Ярослава Ємельяненка, повідомлення про мінування АЕС відправили сталкери.

    «Зазвичай таким чином розважаються «сталкери», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

    За словами Ємельяненка, мінування АЕС могло відбутися через останні зміни законодавства про криміналізацію статті за нелегальне проникнення в зону відчуження.

    Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.

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    Теги: СБУ ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина АЕС замінування
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    Невідомі «замінували» Чорнобильську АЕС, поліція шукає вибухівку