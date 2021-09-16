Hyundai розробляє новий навантажувач на водневих паливних елементах

Водневий навантажувач вантажопідйомністю до трьох тонн повинен з'явитися в 2023 році

Hyundai Construction Equipment і південнокорейська компанія S Fuel Cell підписали меморандум про взаєморозуміння зі створення вилочного навантажувача, який буде працювати на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Водневий навантажувач матиме вантажопідйомність від однієї до трьох тонн. Силова установка на водневих паливних елементах буде спільно розроблена двома компаніями, вона буде працювати на одній заправці до восьми годин. Очікується, що новий транспортний засіб з'явиться в Південній Кореї в 2023 році.

В рамках підписаної угоди Hyundai Construction Equipment відповідатиме за виробництво самих навантажувачів, систем управління та зв'язку. А компанія S Fuel Cell зосередить свою увагу на розробці і виробництві силових агрегатів на водневих паливних елементах.

«Ми вже досягли успіху в розробці в Південній Кореї першого п'ятитонного водневого вилочного навантажувача в 2020 році. Тепер лінійка екологічно чистих транспортних засобів розширюється, за рахунок появи невеликого навантажувача класу до 3 тонн», – сказав керівник відділу досліджень і розробок промислових транспортних засобів Hyundai Construction Equipment Хван Чон Хен.