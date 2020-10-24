Вчені показали віртуальну «прогулянку» по клітинах людини: вражаюче відео



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Вчені показали віртуальну «прогулянку» по клітинам людини

Науковцям вдалося візуалізувати і аналізувати дані мікроскопії

Програмне забезпечення під назвою vLUME розробили вчені з Кембриджського університету і компанія Lume VR Ltd. Завдяки ньому у них вийшло візуалізувати і аналізувати дані мікроскопії, що може використовуватися для вивчення окремих білків або навіть цілих клітин.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Methods.

Мікроскопія надвисокої роздільної здатності в 2014 році отримала Нобелівську премію з хімії. Вона дозволяє отримувати зображення в наномасштабі.

Але тоді виникла проблема, яка полягала у відсутності способів візуалізувати і аналізувати ці дані в трьох вимірах.

«Біологія існує в тривимірному просторі, але до сих пір було важко взаємодіяти з даними на двомірному екрані комп'ютера інтуїтивно і з ефектом присутності», – сказав доктор Стівен Ф. Лі.

Пізніше це забезпечення почали використовувати для зображення імунної клітини, взятої з крові. Під час дослідження вченим вдалося опинитися «всередині» клітини в віртуальній реальності.

«Дані, отримані за допомогою мікроскопії надвисокої роздільної здатності, надзвичайно складні. Для вчених аналіз цих даних може зайняти дуже багато часу. Завдяки vLUME нам вдалося значно скоротити час очікування, що дозволило проводити більш швидке тестування і аналіз», – сказав Олександр Кітчінг, генеральний директор Lume.