«Вкрали історію, церкву, а тепер – звичаї». Як у Росії переспівали українську колядку
Через пару років росіяни перепишуть історію і будуть доказувати, що ми в них вкрали колядку?
«Так ще трохи, то вони в нас і Бандеру з Петлюрою та Мазепою вкрадуть»
У соціальній мережі Facebook українці обурюються переспіву російською мовою традиційної української колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».
Зокрема, перший куплет російської версії звучить наступним чином:
«Вечер тебе добрый,
Дорогой хозяин!
Радуйся, ой радуйся, на Земле
Сын Божий в ночь родился!»
«Вкрали у нас історію, мову, церкву, тепер крадуть звичаї. От так ще трохи, то вони в нас і Бандеру з Петлюрою та Мазепою вкрадуть», – пише блогер Василь Музика.
«Добрий вечір тобі, пане господарю» — одна з найвідоміших українських колядок. Разом з різдвяною піснею «Нова радість стала» є яскравим зразком тісного поєднання релігійної і народної колядкової традиції.