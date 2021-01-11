«Вкрали історію, церкву, а тепер – звичаї». Як у Росії переспівали українську колядку

Через пару років росіяни перепишуть історію і будуть доказувати, що ми в них вкрали колядку?

Через пару років росіяни перепишуть історію і будуть доказувати, що ми в них вкрали колядку?

«Так ще трохи, то вони в нас і Бандеру з Петлюрою та Мазепою вкрадуть»

У соціальній мережі Facebook українці обурюються переспіву російською мовою традиційної української колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».

Зокрема, перший куплет російської версії звучить наступним чином:

«Вечер тебе добрый,

Дорогой хозяин!

Радуйся, ой радуйся, на Земле

Сын Божий в ночь родился!»

«Вкрали у нас історію, мову, церкву, тепер крадуть звичаї. От так ще трохи, то вони в нас і Бандеру з Петлюрою та Мазепою вкрадуть», – пише блогер Василь Музика.

«Добрий вечір тобі, пане господарю» — одна з найвідоміших українських колядок. Разом з різдвяною піснею «Нова радість стала» є яскравим зразком тісного поєднання релігійної і народної колядкової традиції.