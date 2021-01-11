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    «Вкрали історію, церкву, а тепер – звичаї». Як у Росії переспівали українську колядку

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    <span>Через пару років росіяни перепишуть історію і будуть доказувати, що ми в них вкрали колядку?</span> - «Вкрали історію, церкву, а тепер – звичаї». Як у Росії переспівали українську колядку
    Через пару років росіяни перепишуть історію і будуть доказувати, що ми в них вкрали колядку?

    «Так ще трохи, то вони в нас і Бандеру з Петлюрою та Мазепою вкрадуть»

    У соціальній мережі Facebook українці обурюються переспіву російською мовою традиційної української колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».

    Зокрема, перший куплет російської версії звучить наступним чином:

    «Вечер тебе добрый,

    Дорогой хозяин!

    Радуйся, ой радуйся, на Земле

    Сын Божий в ночь родился!»

    «Вкрали у нас історію, мову, церкву, тепер крадуть звичаї. От так ще трохи, то вони в нас і Бандеру з Петлюрою та Мазепою вкрадуть», – пише блогер Василь Музика.

    «Добрий вечір тобі, пане господарю» — одна з найвідоміших українських колядок. Разом з різдвяною піснею «Нова радість стала» є яскравим зразком тісного поєднання релігійної і народної колядкової традиції.
    Теги: українці Різдвяні свята традиції
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