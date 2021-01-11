Ціна на газ у Європі підвищилася до максимуму за два роки

На найбільшому європейському хабі, нідерландському TTF, ціни досягли $252 за тисячу кубометрів

Холодна зима привела до різкого подорожчання природного газу на азіатському і європейському ринках, через що в Європі з рекордною швидкістю знижуються запаси в підземних сховищах. Про це йдеться в матеріалі видання «Коммерсант».

На найбільшому європейському хабі, нідерландському TTF, ціни досягли 252 доларів за тисячу кубометрів - максимум з 25 січня 2019 року. А в Іспанії на тлі снігопадів, що накрили країну, вартість палива на хабі PVB підскочила до 645,84 долара.

Азіатські покупці змушені платити ще більше. На 7 січня індекс Platts JKM, який показує середню вартість поставок в північно-східну Азію, досяг рекордних 812 доларів за тисячу кубометрів. Динаміка зростання цін виявилася навіть більшою, ніж сплеск на ринку після аварії на японській атомній станції «Фукусіма» в 2011 році.

Основною проблемою стала нестача зрідженого природного газу (СПГ), виробництво якого скоротилося в Австралії, Катарі і Малайзії. Поставки з США не можуть задовольнити попит, адже газовози не встигають підійти до місць продажів.

Оскільки весь вільний СПГ в даний час йде до Азії, в Європі темпи відбору газу з підземних сховищ в січні на 30% вище, ніж в середньому за останні п'ять років. Але поки запаси знаходяться на звичайному для цієї пори рівні.

Варто зазначити, що «Газпром» на початку року скоротив транзит газу через Україну майже на третину.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Сербія почала отримувати російський газ через газогін «Турецький потік».

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