Карта газових протестів. Де повстали українці

Пів року тому вартість газу для населення була майже втричі нижча

Наразі найактивніше протестують проти нових тарифів на Полтавщині, Харківщині та Буковині

Із початку нового року Україною прокотилися протести. Людей виводять на вулицю нові газові тарифи, які почали діяти з 1 січня.

Рекордно високі ціни на газ для населення разом із новим тарифом на доставку цього палива для більшості споживачів означають, що тепер доведеться платити понад 10 грн за кубічний метр. Для порівняння, ще пів року тому вартість газу для населення була майже втричі нижча.

Тепер жителі з різних областей вимагають скасування нових цін: учасники акцій виходять із плакатами з написами «Ні підняттю цін на газ!», скандують «Ганьба». Наразі активно протестують три регіони: Полтавщина, Харківщина та Буковина.

На Полтавщині громадяни піднялися на боротьбу з тарифами ще з 4 січня. Тоді обурені жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів дві години блокували рух на трасі Київ–Харків. Усього в акції взяли участь близько 300 осіб. Трасу також блокували жителі міста Лубни.

9 січня на площі перед Полтавською ОДА та поблизу Полтавської міськради відбулися мітинги проти тарифів на газ. 11 січня зібрання перед ПОДА відновиться для вручення вимог представникам влади. Якщо питання з тарифами не врегулюють, то люди знову перекриватимуть трасу. Також стало відомо, що жителі Кременчука анонсують масштабні протести на 21 січня.

На Буковині люди також готові до радикальних протестів. Зокрема 6 сiчня люди перекрили трасу національного значення, що розташована на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Обурені мітингувальники не пропускали жоден транспортний засіб. Протести триватимуть й надалі, адже питання з тарифами не вирішено.

До газових протестів також долучилася Харківщина. 7 січня люди перекрили трасу через зростання цін у регіоні, який завжди був лідером газовидобувної галузі. 10 січня протестували жителі близько 20 населених пунктів Харківської області. У деяких населених пунктах люди перекривали дороги. Жителі селища Високий вийшли на Сімферопольску трасу, в Люботині перекривали дорогу Київ-Харків. Рух транспорту обмежували в центрі Вовчанська. Представники низки міських, сільських та селищних рад планують ухвалити звернення до центральних органів влади щодо перегляду тарифів.

Після новорічних свят до Полтавщини, Харківщини та Буковини почали долучатися інші регіони, які не згодні з новою тарифною політикою.

Так, 10 січня в місті Оріхів Запорізької області місцеві мешканці вийшли на акцію проти підвищення комунальних тарифів і за збереження пільг. Також 10 січня на головній площі Миколаєва пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на електроенергію, газ і воду.

А 10 січня на Сумщині люди прийшли на центральні площі шести міст – Сум, Шостки, Конотопа, Охтирки, Глухова та Тростянця. А 12 січня обіцяють почати акцію протесту жителі Закарпаття.

Нагадаємо, 9 січня на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині. Нині горіння газу на місці аварії припинено і розпочато ремонт магістрального газопроводу.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.



