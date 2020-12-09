Через помилку синоптиків Венеція пішла під воду

У результаті повені також постраждали бари, ресторани й магазини, але ступінь збитку поки не відомі

Венецію затопило в результаті припливів і сильного вітру, пише The Guardian.

Як повідомляється, захисні механізми від повені не були активовані через те, що синоптики помилилися із прогнозом. У результаті Венеція постраждала від припливів висотою до 1,5 метра.

А до того часу, коли вода увійшла в лагуну, повністю затопивши притвор базиліки Святого Марка, було вже занадто пізно, щоби система захисту від повеней спрацювала.

«Ситуація жахлива, ми перебуваємо під водою», – заявив головний прокурор базиліки Святого Марка Карло Альберто Тессерін.

Він сказав, що притвор 1000-річного собору був повністю затоплений, і якщо вода підніметься вище, «внутрішні каплиці теж підуть під воду».

У результаті повені також постраждали бари, ресторани й магазини, але ступінь збитку поки не відома.

До речі, згідно зі звітом Міжурядової групи експертів з питань змін клімату, рівень моря продовжуватиме підніматися. За оптимістичними прогнозами, до 2100 року Венеція може опуститися на близько 30-60 сантиметрів. За негативним сценарієм, до якого схиляються вчені, під час кожного припливу Венеція буде опинятися на 110 сантиметрів під водою, що може привести до значних руйнувань.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair почав продавати квитки на маршрут «Київ – Венеція» з 30 березня 2021 року.