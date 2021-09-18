Пандемія в Ізраїлі. Тяжко хворіють переважно невакциновані: свіжі дані

Із початку вересня в Ізраїлі померли 52 людини, щеплені трьома дозами вакцини, усім було понад 60 років

40% тяжкохворих зараз – люди молодше 60 років

Більше 68% недужих коронавірусом в Ізраїлі, що переносять захворювання у важкій формі, не вакциновані жодної дозою. Серед 661 тяжкохворого, госпіталізованого в відділеннях інтенсивної терапії, 435 взагалі не вакциновані. Лише 54 (тобто, 8,4%) щеплено усіма трьома дозами. Про це міністерство охорони здоров'я повідомило в п'ятницю, 17 вересня, на підставі перевірки свіжих статистичних даних, пише видання «Вести».

40% тяжкохворих зараз – люди молодше 60 років. Тобто, з тих вікових категорій, де частка нещеплених менша.

Що ж до розподілу щеплених і нещеплених тяжкохворих за різними віковими категоріями, то статистика виглядає наступним чином.

Серед тяжкохворих людей старше 60 років 228 взагалі нещеплених, 100 щеплені двома дозами та 47 – трьома. Тобто, 61% важкохворих в цій віковій категорії не вакцинована взагалі, хоча частка таких в цій же категорії становить усього 8%.

Частка щеплених усіма трьома дозами серед тяжкохворих людей старше 60 років становить 12,5%, хоча частка щеплених усіма трьома дозами в цій групі населення становить 75%. За підрахунками МОЗ, шанс розвитку важкого захворювання Covid-19 у людей від 60 і старше в 37 разів вище у нещеплених.

Серед тяжкохворих молодше 60 років нещеплених жодною дозою 78,5%, а щеплених – усього 2,5%.

Наймолодший тяжкохворий (йому від 12 до 15 років) теж не імунізований взагалі.

Ще один показник, який свідчить про ефективність бустерної дози, це статистика смертності серед щеплених і нещеплених.

З початку вересня померли 52 людини, щеплені трьома дозами вакцини. Всі вони – люди старше 60 років. За цей же період помер 121 хворий, який отримав дві дози, з них 7 людей старше 60 років.

Загальна кількість померлих з початку вересня досягло 208 осіб, з них тільки 22 – старші 60 років.

Серед 2,5 млн ізраїльтян, які зробили два щеплення, близько мільйона складають ті, що отримали другу дозу менше 5 місяців тому, і тому поки не мають права на бустерну дозу. Це означає, що 1,5 млн вакцинованих двома дозами та вже мають право на третю, все ще не пройшли вакцинацію третьою дозою.

Нагадаємо, бустерне щеплення третьої дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів. Цей факт довело нове дослідження, проведене в Ізраїлі групою вчених НДІ ім. Вейцмана, мінохоронздоров'я, Техніона, Єврейського університету та Інституту Гартнера при лікарні «Шиба».

Також стало відомо, що причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

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