Вибори в РФ: Кишинів засуджує відкриття Росією дільниць у Придністров’ї

Росія відкриває дільниці для голосування в «ПМР», попри протести Кишиневу

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції (МЗСЄІ) Республіки Молдова висловило жаль через те, що Посольство Російської Федерації відкриває у непідконтрольному Придністров’ї 27 дільниць для голосування на виборах, що проходять із 17 до 19 вересня. Таку заяву зовнішньополітичне відомство Молдови зробило після того, як звернулося до російського дипломатичного представництва із закликом дотримуватися принципу територіальної цілісності Молдови при організації виборчого процесу. Про це йдеться у повідомленні МЗСЄІ.

У МЗСЄІ зауважили, що дільниці розпочали роботу попри протести Кишинева. Зазначається, що такі дії російської сторони порушують територіальну цілісність Молдови.

«Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції шкодує, що, попри послідовну позицію, висловлену молдавською владою, російська сторона діяла всупереч принципу суверенітету, територіальної цілісності Молдови й двосторонньої правової бази», – відзначають у МЗСЄІ.

Раніше також посольство РФ в Молдові звернулося в міністерство закордонних справ із проханням організувати проведення виборів на території республіки. У відповідь, молдовська влада запевнила, що для відкриття виборчих дільниць на підконтрольній частині Молдови немає перешкод. Водночас МЗСЄІ звернувся до російської сторони з проханням утриматися від відкриття 27 виборчих дільниць в придністровському регіоні через неможливість забезпечити безпеку під час голосування.

Як повідомляв «Главком», в Росії з 17 до 19 вересня проходять триденні парламентські вибори, де обирають депутатів Держдуми, представників місцевих зборів і муніципалітетів і губернаторів. Одночасно на території Придністров’я у п’ятницю, 17 вересня, було відкрито 17 дільниць для голосування, а 19 вересня буде відкрито ще 27 дільниць.

Нагадаємо, напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

Коханка Лаврова нібито має великий вплив в МЗС РФ. Через неї навіть звільнили кількох чиновників. Таємна «дружина» Лаврова з родичами часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон: вони подорожують із російською делегацією за державний рахунок і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

До речі, правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі. Згідно з дослідженням Всеросійського центру громадської думки, заявили, що підуть голосувати – менше чверті населення Росії. Щоб залучити жителів ОРДЛО, Кремль масово видавав їм російські паспорти.

Крім того, за голосування на «виборах» до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають «Снікерс».

Також скандальний російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський потрапив у скандал під час передвиборних дебатів.

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