На окупованому Донбасі Covid-лікарні заповнені майже на 100%

Омбудсменка каже, що більшість госпіталізованих нещеплені або вакцинувалися російською вакциною

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про зростання захворюваності на Covid-19 у тимчасово окупованих районах Донецької області. Про це Денісова повідомила у Facebook.

«Отримала інформацію про зростання рівня захворюваності на Covid-19 на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року», – написала Денісова.

За її даними, на окупованих територіях Донецької області щодня фіксують близько 500-700 нових випадків Covid-19. Більшість госпіталізованих не були щеплені проти коронавірусу.

Омбудсменка уточнила, що окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, схвалення якої призупинила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Вона звернулась до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, з проханням зосередити увагу на цій ситуації, а також сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на Covid-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, медичними препаратами та засобами особистого захисту.

Денісова також закликала співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, бути уважними до свого здоров’я та якщо є можливість – вакцинуватися на підконтрольній урядові України території.

20 серпня Міністерство охорони здоров'я заявило, що громадяни з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей можуть вакцинуватися проти Covid-19 у будь-якому з пунктів щеплення та центрів масової вакцинації на підконтрольній уряду території України.

Однак також стало відомо, що за даними МВС із семи пунктів пропуску на Донбасі повноцінно працює лише один.

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