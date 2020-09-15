«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан і Собаки» презентували нову гострополітичну пісню
«Вчора ще була у нас священна корова, а нині Вова пензлює до Ростова»
У вівторок, 15 вересня, український рок-гурт «Жадан і Собаки», фронтменом якого є поет Сергій Жадан, презентував свою нову пісню «Вова».
Трек є гострополітичним висловлюванням музикантів.
Зокрема, приспів пісні містить наступні рядки:
«Бувай ми здорова, моя чорноброва
Вова купує квиток до Ростова
Вчора ще була у нас священна корова
А нині Вова пензлює до Ростова».