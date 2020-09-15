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    «Вова купує квиток до Ростова». «Жадан і Собаки» презентували нову гострополітичну пісню

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    «Вова купує квиток до Ростова». «Жадан і Собаки» презентували нову гострополітичну пісню

    «Вчора ще була у нас священна корова, а нині Вова пензлює до Ростова»

    У вівторок, 15 вересня, український рок-гурт «Жадан і Собаки», фронтменом якого є поет Сергій Жадан, презентував свою нову пісню «Вова».

    Трек є гострополітичним висловлюванням музикантів.

    Зокрема, приспів пісні містить наступні рядки:

    «Бувай ми здорова, моя чорноброва

    Вова купує квиток до Ростова

    Вчора ще була у нас священна корова

    А нині Вова пензлює до Ростова».

    Сергій Жадан
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