«Вова купує квиток до Ростова». «Жадан і Собаки» презентували нову гострополітичну пісню



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«Вчора ще була у нас священна корова, а нині Вова пензлює до Ростова»

У вівторок, 15 вересня, український рок-гурт «Жадан і Собаки», фронтменом якого є поет Сергій Жадан, презентував свою нову пісню «Вова».

Трек є гострополітичним висловлюванням музикантів.

Зокрема, приспів пісні містить наступні рядки:

«Бувай ми здорова, моя чорноброва

Вова купує квиток до Ростова

Вчора ще була у нас священна корова

А нині Вова пензлює до Ростова».