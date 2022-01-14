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    Український воїн: втратив ногу на війні, але вижив та став чемпіоном з джиу-джитсу (відео)

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    Артем Кузьміч&nbsp;здобув дві золоті медалі на міжнародному турнірі з джиу-джитсу в Бразилії - Український воїн: втратив ногу на війні, але вижив та став чемпіоном з джиу-джитсу (відео)
    Артем Кузьміч здобув дві золоті медалі на міжнародному турнірі з джиу-джитсу в Бразилії
    фото: instagram/sof_ua

    Надихаючий приклад українського ветерана

    Ветеран бойових дій Артем Кузьміч народився в Білорусі. На захист України став з початком російської агресії.

    2016 року розпочав службу у Силах спеціальних операцій, повідомляє Військове телебачення.

    2019 року підірвався на міні в районі проведення операції Об'єднаних сил та втратив ногу. Проте це не зупинило воїна і вже за кілька місяців після реабілітації він повернувся на службу як інструктор. Ті, хто проходили у нього навчання, не відразу розуміли, що їхній наставник має інвалідність.

    2020 року життя Артема змінило джиу-джитсу. Він не шукає легких шляхів, змагається на рівні зі здоровими спортсменами і...перемагає їх. А ще – заохочує побратимів, які також дістали поранення, вставати з дивану і в жодному разі не сидіти, склавши руки.

    Артем Кузьміч мріє відкрити спортивний зал для ветеранів, які дістали поранення, а також для дітей, інвалідів з народження. та шукає підтримки тих, хто може допомогти реалізувати цю ідею.

    Нагадаємо, шостого грудня президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві. Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

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    Теги: ЗСУ армія ветеран
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    Український воїн: втратив ногу на війні, але вижив та став чемпіоном з джиу-джитсу (відео)