Генерал Юрій Галушкін: кожен має вміти чинити опір ворогу (відео)

Війна досі біля нашого порогу, тому треба готуватися до найгіршого і бути пильними!

Вміння стримувати російську агресію – необхідна навичка для українців

Озброєна, навчена і готова до протидії нація здатна вбити будь-яке бажання ворога захопити та втримувати територію, населення якої чинитиме спротив, запевняє пресцентр штабу Міноборони.

«Війна з Росією триває, і за цих умов готовність і вміння кожного українця чинити опір є важливим фактором стримування ворожої агресії. Формування Сил ТрО ЗСУ має чітку мету підготувати якомога більше громадян до збройної відсічі, адже масова готовність суспільства не дасть змоги пустити війну у наші домівки», – заявив бригадний генерал Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Генерал звернувся до тих, кому не байдужа доля України:

Зазначимо, напередодні російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі.

Додамо, що The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

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