Зеленський дав Героя України загиблому під Іловайськом полковнику ЗСУ

Командир 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко загинув у серпні 2014 року

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому під Іловайськом 2014 року полковнику ЗСУ Павлу Півоваренку. Відповідний указ №630/2021 опублікований на сайті глави держави.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Півоваренку Павлу Васильовичу – полковнику (посмертно)», – зазначається в документі.

Звання присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Як відомо, командир 51-ї окремої механізованої бригади полковник Павло Півоваренко загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла.

Також сьогодні президент присвоїв знаменитому композитору Ігорю Покладу звання Героя України.

6 грудня президент надав звання Героя України загиблому на Донбасі бійцеві. Петро Полицяк загинув при обороні Донецького аеропорту 20 січня 2015 у віці 22 роки.

Нагадаємо також, Герой України Да Вінчі розповів, що йому не сподобалось під час нагородження поведінці деяких народних депутатів, а також у виступі президента.

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