Міноборони показало відео стрільб із Javelin

Міністерство оборони України опублікувало відео тренувальних стрільб із ракетних протитанкових установок Javelin. Відео опубліковано у Twitter Defence of Ukraine.

«Тренуємося заради перемоги ООС. Що таке Javelin в Україні?»,– йдеться в підписі до відео англійською

Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love.

#Тренуймося_заради_перемоги #ООС



What is Javelin in Ukraine? pic.twitter.com/NIg5w3wEx9