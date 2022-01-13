Міноборони показало відео стрільб із Javelin
Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love
Міністерство оборони України опублікувало відео тренувальних стрільб із ракетних протитанкових установок Javelin. Відео опубліковано у Twitter Defence of Ukraine.
«Тренуємося заради перемоги ООС. Що таке Javelin в Україні?»,– йдеться в підписі до відео англійською
Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love.
#Тренуймося_заради_перемоги #ООС— Defence of Ukraine (@DefenceU) January 13, 2022
What is Javelin in Ukraine? pic.twitter.com/NIg5w3wEx9
Нагадаємо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.
Крім того, у грудні 2021 року Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».
Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».