Міноборони показало відео стрільб із Javelin

У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів»

Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love

Міністерство оборони України опублікувало відео тренувальних стрільб із ракетних протитанкових установок Javelin. Відео опубліковано у Twitter Defence of Ukraine.

«Тренуємося заради перемоги ООС. Що таке Javelin в Україні?»,– йдеться в підписі до відео англійською

Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love.

Нагадаємо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Крім того, у грудні 2021 року Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».