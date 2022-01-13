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    Міноборони показало відео стрільб із Javelin

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    У грудні&nbsp;ЗСУ отримали від США ще 30 &laquo;Джевелінів&raquo; - Міноборони показало відео стрільб із Javelin
    У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів»
    скріншот з відео міноборони

    Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love

    Міністерство оборони України опублікувало відео тренувальних стрільб із ракетних протитанкових установок Javelin. Відео опубліковано у Twitter Defence of Ukraine.

    «Тренуємося заради перемоги ООС. Що таке Javelin в Україні?»,– йдеться в підписі до відео англійською

    Ролик змонтовано під пісню Somebody Тo Love.

    Нагадаємо, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

    Крім того, у грудні 2021 року Збройні сили вперше провели на Донеччині бойові стрільби з «Джавелінів».

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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    Теги: ЗСУ зброя Міноборони військові навчання військові озброєння
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    Міноборони показало відео стрільб із Javelin