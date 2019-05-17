Україні важливо не пропустити крайній термін лібералізації ринку електроенергії в липні, - західні ЗМІ



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У листі міжнародних організацій сказано, що Україна взяла на себе зобов'язання провести реформу енергоринку в обмін на кредити від європейських і американських кредиторів

Затримки в лібералізації українського електроенергетичного сектора можуть коштувати країні 3,2 млрд. доларів капіталовкладень і ще 6,5 млрд доларів ВВП - ЗМІ

Кабінет міністрів повинен прийняти необхідні правила для просування процесу підготовки до відкриття роздрібного ринку електроенергії, інакше Україна не зможе в липні запустити реформу. Про це попереджають міжнародні організації, які звернулися з листом до прем'єр-міністра України, міністра енергетики та вугільної промисловості, міністра фінансів та голови НКРЕКП, пише британське видання ICIS.

У своєму листі представники Європейського союзу, Енергетичного співтовариства, європейських банків і USAID висловили свою стурбованість з приводу темпів проведення реформи енергоринку. У листі міжнародних організацій сказано, що Україна взяла на себе зобов'язання провести реформу енергоринку в обмін на кредити від європейських і американських кредиторів (мова йде про отримання макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредиту МВФ, - ред.).

За даними британського видання, лист вказує на те, що, хоча уряд України зобов'язався відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», прийнятого в квітні 2017 року, дерегулювати ринок на 1 липня 2019 року, багато важливих операційні деталі ще належить врегулювати.

За даними британського ЗМІ, в листі до керівництва України викладено питання, які необхідно вирішити уряду, і деякі з яких стосуються дій держави, що суперечать духу ліберальних ринків. «Ці питання стосуються створення оптового ринку, скасування регулювання тарифів, прозорості, сертифікації оператора системи передачі, а також обмежень на імпорт і транзит», - зазначають у виданні.

У матеріалі британського ЗМІ підкреслюється, що будь-які затримки в лібералізації українського електроенергетичного сектора можуть коштувати країні 3,2 млрд доларів капіталовкладень і ще 6,5 млрд доларів ВВП. І навпаки, якщо ринок буде запущений вчасно, процес дерегулювання допоможе країні заробити 72 мільярди доларів в період між 2019 і 2030 роками.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України координує свої дії з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), для того, щоб в позначені законодавством терміни без збоїв запустити новий оптовий ринок електричної енергії. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що Кабмін вживає всіх необхідних заходів, щоб новий ринок був введений з 1 липня 2019 року.