Зачистка гори Карачун. Гелетей розповів подробиці спецоперації у 2014 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про успішну операцію українських військових, яка дала можливість отримати контроль над стратегічною висотою та околицями міста Слов’янськ

У документальному фільмі «Початок війни: спецоперації УДО України» Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей розповів деталі успішної спецоперації з зачистки гори Карачун від сепаратистів у травні 2014 року.

«Відома гора Карачун, яка тоді мала стратегічне значення для того, щоб контролювати місто Слов’янськ, під’їзди до міста. Це дуже добре розуміли російські військові, спецпризначенці, які практично ізолювали цю контролюючу висоту. На неї потрапити можна було виключно з повітря. Саме тоді двома гелікоптерами ми були відправлені на гору Карачун, десантувались, і за перший день ми практично звільнили частину прилеглої території», - розповів Валерій Гелетей.

Військовослужбовцям УДО України в ході спецоперації на горі Карачун було заборонено використання мобільних телефонів і технічних засобів шифрованого зв’язку, адже жодної гарантії в тому, що її не прослуховують російські спецслужби не було.

«Ті дві спецоперації, які буди здійснені військовослужбовцями Управління державної охорони з зачистки гори Карачун, я вважаю, пройшли дуже успішно, завдання були виконані та, що дуже важливо, без втрат», - розповів начальник УДО України Валерій Гелетей, під керівництвом якого здійснювалися спецоперації на початку проведення АТО (ООС) на сході країни.

Як раніше неодноразово зазначав очільник РНБО Олександр Турчинов, саме в ході виконання спецоперації на Донбасі підрозділом Управління державної охорони України, у російських пропагандистів з’явився міф про спецназ і снайперів НАТО, які професійно виконують завдання на боці України.

Спецоперація Управління державної охорони з зачистки гори Карачун була однією з перших успішних операцій українських військових, яка дала можливість отримати контроль над стратегічною висотою та околицями міста Слов’янськ. Це стало вирішальним фактором при подальшому наступі й звільненні Слов’янська та цілої низки окупованих населених пунктів.