Порошенка після завершення каденції можуть викликати на допит у резонансних корупційних справах, - Аваков



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Очільник МВС Арсен Аваков

Глава МВС заявив, що виклик на допит є нормальною практикою: «винен - відповість, не винен - буде все спокійно»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допускає, що чинного главу держави Петра Порошенка компетентні органи можуть викликати на допит після завершення каденції його президентства стосовно корупційних справ, про які пишуть ЗМІ. Про це Аваков сказав під час виступу на 12-му Київському форумі з питань безпеки, повідомляє УНІАН.

Зокрема, у керівника МВС запитали про те, що президент на час виконання своїх повноважень користується правом недоторканності, але чи будуть відкриті кримінальні провадження після закінчення строку повноважень для об'єктивної оцінки в рамках досудового розслідування причетності президента до корупційних правопорушень, про які пишуть ЗМІ.

Глава МВС висловив думку, що це риторичне запитання, адже поряд з ним не присутній генеральний прокурор України Юрій Луценко, щоби відповісти на це питання.

«Я не маю жодних прав. Я всього лише політичний міністр. Я думаю, що якщо будуть підстави, у нас достатні інституції, які можуть відкрити провадження проти громадянина, який колись був президентом. Нормальна процедура», - наголосив Аваков.

«Я регулярно ходжу на допити, Арсеній Яценюк (лідер партії «Народний фронт», колишній прем'єр-міністр) регулярно ходить на допити. Останній раз мене допитували щодо замаху на пана Януковича за вимогою Януковича, яку він надіслав з Москви в 2014 році. Винен - відповість, не винен - буде все спокійно», - заявив Аваков.

Як повідомлялось, 25 лютого проект «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднив розслідування, в якому йшлося, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор нібито причетний до схем масштабного розкрадання бюджетних коштів в оборонному комплексі. У розслідуванні стверджується, що Гладковський-молодший та його партнери вступили у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також на складах української армії. Ціни на запчастини, які часто не відповідали будь-яким стандартам якості, були завищеними у рази. Цей «товар» за змовою з керівництвом «Укроборонпрому» продавали на оборонні заводи. У такий спосіб група нібито отримала від «Укроборонпрому» щонайменше 250 млн грн.

Відстороненного Олега Гладковського журналісти називають другом президента Петра Порошенка і «смотрящим за оборонкою».

Ще одна резонансна справа стосується українського бізнесмена Сергія Курченка. 28 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка, який підозрюється в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича і здійсненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна. Луценко зазначив, що в ході розслідування злочинів повідомлено про підозри 98 особам, в тому числі високопосадовцям, з них 12 - вищі посадові особи центральних органів виконавчої влади, а також Національного банку України, шість керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних підприємств.

Того самого дня заступник голови Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик повідомив, що фігурантами справи Курченка, яким ГПУ оголосила про підозру, є екс-голова АПУ Борис Ложкін, екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева, екс-міністр екології Микола Злочевський, чинний заступник голови АПУ Олексій Філатов та інші топ-чиновники. Відповідну заяву Кулика було передано журналістам. Його оприлюднила в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» 28 березня ведуча Наталія Мосейчук.

Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що підозри Ложкіну, Гонтаревій і Філатову були скасовані.