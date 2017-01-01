Зеленський піде в гральний бізнес? Комік опублікував відео, присвячене «Сватам»

Продюсер серіалу проілюстрував скандал навколо «Сватів»

Комік Володимир Зеленський опублікував відео, в якому прокоментував заборону серіалу «Свати», в якому він виступає продюсером. Артист з'являється в кадрі разом з трьома білими стаканчиками. Кожен з них, за словами Зеленського, - це СБУ, Мінкульт і Держкіно. А кулька, якою артист жонглює, неначе все це відбувається в буремні 1990-і роки



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Володимир Зеленський

Продюсер серіалу проілюстрував скандал навколо «Сватів»

Комік Володимир Зеленський опублікував відео, в якому прокоментував заборону серіалу «Свати», в якому він виступає продюсером.

Артист з'являється в кадрі разом з трьома білими стаканчиками. Кожен з них, за словами Зеленського, - це СБУ, Мінкульт і Держкіно. А кулька, якою артист жонглює, неначе все це відбувається в буремні 1990-і роки на одному зі столичних вокзалів, між стаканчиками, - це сам серіал «Свати».

«Кручу, верчу, заплутати хочу», - каже Зеленський і міняє місцями стаканчики. В результаті виявляється, що кулька зникає з під всіх стаканчиків.

Ілюструючи заборона серіалу в Україні, Зеленський в фіналі відео кладе скибочку хліба на один із стаканчиків.

Варто зазначити, що комік доволі успішно володіє технікою користування кулькою та стаканчикам. Тож, можливо, вже незабаром, країна матиме змогу побачити його в зовсім новому амплуа.