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    Зеленський піде в гральний бізнес? Комік опублікував відео, присвячене «Сватам»

    Продюсер серіалу проілюстрував скандал навколо «Сватів»
    Комік Володимир Зеленський опублікував відео, в якому прокоментував заборону серіалу «Свати», в якому він виступає продюсером. Артист з'являється в кадрі разом з трьома білими стаканчиками. Кожен з них, за словами Зеленського, - це СБУ, Мінкульт і Держкіно. А кулька, якою артист жонглює, неначе все це відбувається в буремні 1990-і роки
    • Вчора, 15:52
    • Розсилка
    Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський

    Продюсер серіалу проілюстрував скандал навколо «Сватів»

    Комік Володимир Зеленський опублікував відео, в якому прокоментував заборону серіалу «Свати», в якому він виступає продюсером.

    Артист з'являється в кадрі разом з трьома білими стаканчиками. Кожен з них, за словами Зеленського, - це СБУ, Мінкульт і Держкіно. А кулька, якою артист жонглює, неначе все це відбувається в буремні 1990-і роки на одному зі столичних вокзалів, між стаканчиками, - це сам серіал «Свати».

    «Кручу, верчу, заплутати хочу», - каже Зеленський і міняє місцями стаканчики. В результаті виявляється, що кулька зникає з під всіх стаканчиків.

    Ілюструючи заборона серіалу в Україні, Зеленський в фіналі відео кладе скибочку хліба на один із стаканчиків. 

    Варто зазначити, що комік доволі успішно володіє технікою користування кулькою та стаканчикам. Тож, можливо, вже незабаром, країна матиме змогу побачити його в зовсім новому амплуа.

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