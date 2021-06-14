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    Дах перетворився на водоспад. У Запоріжжі затопило супермаркет (відео)

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    Злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі - Дах перетворився на водоспад. У Запоріжжі затопило супермаркет (відео)
    Злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі
    Скріншот з відео пабліку «Це Запоріжжя»

    Потужний потік води буквально пробив дах магазину

    Сильна злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі. Потужний потік води буквально пробив дах магазину. Відповідне відео оприлюднив паблік «Це Запоріжжя».

    Ситуація у магазині спровокувала низку саркастичних коментарів у соцмережі. Запорожці помітили іронію в тому, що дах не витримав саме в магазині будівельних матеріалів.

    До слова, Прикарпаття продовжують «трусити» негода: у високогір’ї Карпат випав сніг, а на решті території тривають рясні дощі, які спричинили підняття рівня води в ріках області.

    Раніше відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода.

    Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

    Нагадаємо, у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: Запоріжжя магазин негода дощ
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    Дах перетворився на водоспад. У Запоріжжі затопило супермаркет (відео)