Дах перетворився на водоспад. У Запоріжжі затопило супермаркет (відео)

Злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі

Потужний потік води буквально пробив дах магазину

Сильна злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі. Потужний потік води буквально пробив дах магазину. Відповідне відео оприлюднив паблік «Це Запоріжжя».

Ситуація у магазині спровокувала низку саркастичних коментарів у соцмережі. Запорожці помітили іронію в тому, що дах не витримав саме в магазині будівельних матеріалів.

До слова, Прикарпаття продовжують «трусити» негода: у високогір’ї Карпат випав сніг, а на решті території тривають рясні дощі, які спричинили підняття рівня води в ріках області.

Раніше відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода.

Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

Нагадаємо, у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.