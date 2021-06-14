Відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода

Тиждень загалом буде теплим, до помірної спеки, дощі – періодичні

Завтра, 15 червня, дощі та грози охоплять більшість України

У вівторок, 15 червня, у більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря. Очікується +20...+25 градусів, на Сході до +27 градусів. Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра також дощі та грози охоплять більшість України.

«Лише західна частина завтра побуде у переважно сухій повітряній масі. Хіба десь якийсь зальотний дощ пройде на Закарпатті та в Чернівецькій області», – розказала синоптик.

За даними Наталки Діденко, у Києві завтра очікуються дощ та гроза. Температура повітря передбачається +23...+26 градусів.

«Тиждень загалом буде теплим, до помірної спеки, дощі – періодичні», – резюмувала синоптик.

Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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