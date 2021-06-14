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    Відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода

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    Тиждень загалом буде теплим, до помірної спеки, дощі &ndash; періодичні - Відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода
    Тиждень загалом буде теплим, до помірної спеки, дощі – періодичні
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Завтра, 15 червня, дощі та грози охоплять більшість України

    У вівторок, 15 червня, у більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря. Очікується +20...+25 градусів, на Сході до +27 градусів. Про це у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

    За її словами, завтра також дощі та грози охоплять більшість України.

    «Лише західна частина завтра побуде у переважно сухій повітряній масі. Хіба десь якийсь зальотний дощ пройде на Закарпатті та в Чернівецькій області», – розказала синоптик.

    За даними Наталки Діденко, у Києві завтра очікуються дощ та гроза. Температура повітря передбачається +23...+26 градусів.

    «Тиждень загалом буде теплим, до помірної спеки, дощі – періодичні», – резюмувала синоптик.

    Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: Україна негода дощ
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    Відома синоптикиня розповіла, коли нарешті зупиниться негода