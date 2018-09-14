У міській раді відзначили поліцейських, які розкрили вбивство Віталії Плахотнюк



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13 вересня, у залі засідань міської ради Почесні грамоти та грошові премії отримали четверо поліцейських, які за короткий термін розкрили вбивство 32-річної вінничанки Вікторії Плахотнюк

Міський голова Сергій Моргунов подякував поліцейським за оперативність у розкритті злочину.





«Вікторія Плахотнюк працювала в одному з комунальних підприємств Вінницької міської ради, цього року у неї дитина пішла в перший клас і по факту залишилася сиротою. За тиждень були проведені всі слідчі дії, і я хочу сказати слова подяки саме тим працівникам поліції, які своїм професіоналізмом, небайдужістю і своєю кропіткою роботою вийшли і на замовника, і на виконавця, якого затримали аж в Донецькій області. Він збирався перетинати лінію розмежування і тікати на окуповану територію. Тому вважаю справедливим відзначити працівників поліції за їх роботу. Я дуже хотів би, щоб вся наша поліція працювала тільки так, щоб територіальна громада відчувала себе в безпеці, а якщо у подібних випадках, щоб злочинців швидко затримували, а справу доводили до суду», - сказав міський голова Сергій Моргунов.



