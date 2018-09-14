У міській раді відзначили поліцейських, які розкрили вбивство Віталії Плахотнюк
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13 вересня, у залі засідань міської ради Почесні грамоти та грошові премії отримали четверо поліцейських, які за короткий термін розкрили вбивство 32-річної вінничанки Вікторії Плахотнюк
Міський голова Сергій Моргунов подякував поліцейським за оперативність у розкритті злочину.
Над розкриттям цього злочину працювали: підполковник, начальник сектору кримінальної поліції Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Юрій Голуб, капітан поліції, старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Богдан Гуменний, старший лейтенант, оперуповноважений управління карного розшуку Євгеній Повар та старший лейтенант, слідчий слідчого управління Ольга Мазур.
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«Вікторія Плахотнюк працювала в одному з комунальних підприємств Вінницької міської ради, цього року у неї дитина пішла в перший клас і по факту залишилася сиротою. За тиждень були проведені всі слідчі дії, і я хочу сказати слова подяки саме тим працівникам поліції, які своїм професіоналізмом, небайдужістю і своєю кропіткою роботою вийшли і на замовника, і на виконавця, якого затримали аж в Донецькій області. Він збирався перетинати лінію розмежування і тікати на окуповану територію. Тому вважаю справедливим відзначити працівників поліції за їх роботу. Я дуже хотів би, щоб вся наша поліція працювала тільки так, щоб територіальна громада відчувала себе в безпеці, а якщо у подібних випадках, щоб злочинців швидко затримували, а справу доводили до суду», - сказав міський голова Сергій Моргунов.
Нагадаємо, що вранці, 21 серпня, біля залізничних колій по вулиці Привокзальній було вбито вінничанку Віталію Плахотнюк. Вбивця здійснив три постріли, від отриманих поранень жінка померла на місці.
В ході проведення ряду слідчо-розшукових дій працівники поліції встановили, що замовником вбивства є колишній чоловік Віталії Плахотнюк.
Під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів встановлено, що виконавцем злочину є 22-річний чоловік з міста Хорол Полтавської області. Він ніде не працював, одружений та не мав судимостей. Поліцейські затримали чоловіків.