Массачусетс у вогні: в трьох містах сталося 70 вибухів газу

Постраждало щонайменше 9 людей

В американському штаті Массачусетс в трьох містах сталося 70 вибухів газу, що призвело до пожеж. Про це повідомляє Reuters.

Вибухи сталися на півночі штату в містах Лоренс, Андовер і Північний Андовер. Людей евакуйовано з районів, де був присутній запах газу. Поліція закликала жителів, чиї будинки обслуговуються компанією Columbia gas покинути їх.

За даними видання, в лікарні Лоуренса було доставлено 6 осіб, а в місті Андовер від вибухів постраждало 3 людини.

Stunning video from #Sky5 shows a home in #NorthAndover that was completely blown off its foundation. A neighbor said several victims were crawling out of the destroyed home. #MAFires #MerrimackExplosions https://t.co/GgTozh9Z5U pic.twitter.com/2WX6JBguv6

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ