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    У світі

    Массачусетс у вогні: в трьох містах сталося 70 вибухів газу

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    Массачусетс у вогні: в трьох містах сталося 70 вибухів газу

    Постраждало щонайменше 9 людей

    В американському штаті Массачусетс в трьох містах сталося 70 вибухів газу, що призвело до пожеж. Про це повідомляє Reuters.

    Вибухи сталися на півночі штату в містах Лоренс, Андовер і Північний Андовер. Людей евакуйовано з районів, де був присутній запах газу. Поліція закликала жителів, чиї будинки обслуговуються компанією Columbia gas покинути їх.

    За даними видання, в лікарні Лоуренса було доставлено 6 осіб, а в місті Андовер від вибухів постраждало 3 людини.

    У поліції заявили, що занадто рано будувати припущення про причини того, чому це сталося.

    «Після стабілізації ситуації буде проведено спільне розслідування», - сказано в заяві поліції.

    Влада виключає версію про умисні підпали. Поліція штату каже, що про причини пожеж та вибухів говорити поки що рано, але місцеві ЗМІ пишуть про можливу аварію на газопроводі.

    Влада закликає всіх жителів, які відчувають запах газу у себе вдома, покинути помешкання.

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