У школах Вінниці призупинено навчання



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Навчальний процес у школах призупинено до 4 квітня 2020 року

У зв’язку з ймовірністю поширення коронавірусу на території України у Вінниці з 12 березня по 3 квітня призупиняється навчання в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста, а також в ДЮСШ, мистецьких закладах, підліткових клубах.

В садочках – вводиться особливий режим роботи. У відділі «Цілодобова варта» телефоном можна буде отримати консультацію лікаря. Громадський транспорт оброблятимуть антибактеріальними засобами частіше. Торгово-розважальним та розважальним комплексам рекомендовано припинити до 3 квітня роботу дитячих атракцій, така ж рекомендація – для дискотек та комп’ютерних клубів. А закладам торгівлі – посилити заходи з дезінфекції. Такі рішення були прийняті сьогодні, 11 березня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Окрім посилення профілактичних заходів у місті створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби СОVID-19 та затверджено Комплексний план протиепідемічних заходів.

«Ми зібрались, щоб обговорити питання протидії і профілактики поширенню коронавірусу і прийняти конкретні рішення по усіх напрямках. Можу сказати єдине: слава Богу, жодного випадку коронавірусу у Вінниці на сьогоднішній день немає. Але місто і вся система охорони здоров’я Вінниці і області повинна бути готова до будь-яких викликів, які можуть бути у зв’язку з цією пандемією», - зазначив міський голова Сергій Моргунов.

В результаті комісія прийняла рішення тимчасово, з 12 березня по 3 квітня, призупинити навчальний процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста.

У закладах дошкільної освіти ввести особливий режим роботи: рекомендувати батькам за можливості не вести дитину до садка; посилити контроль стану здоров’я дітей під час прийому до садочка; категорично заборонити відвідування закладів дошкільної освіти дітям та працівникам з ознаками ГРВІ; суворо дотримуватись виконання вимог протиепідемічного режиму (санобробка, провітрювання, здійснювати постійний моніторинг дітей, що захворіли). Сергій Моргунов доручив забезпечити всі ДНЗ кварцевими лампами. Та проконтролювати, щоб всі садочки, школи, ДЮСШ, позашкільні і мистецькі заклади мали безконтактні термометри.

«Станом на сьогоднішній день у місті не зареєстровано жодного випадку СОVID 19. Галузь охорони здоров’я міста підготувалася до можливого поширення СОVID 19: усі заклади охорони здоров’я приведені в режим посиленої готовності, забезпечено і підтримується запас засобів індивідуального захисту для лікарів, - це респіратори, костюми бакзахисту, захисні щитки, окуляри, також деззасоби. Поновлено запас медикаментів, в тому числі – антибіотиків, закуплено необхідну апаратуру, проводиться монтаж кисневої магістралі інфекційного відділення для забезпечення інфекційних боксів інтенсивної терапії. І ці роботи будуть закінчені у 10-денний термін. Більша частина медикаментів медичного призначення вже надійшла у першу міську лікарню, яка визначена як основна лікарня для надання медичної допомоги дорослим», - розповів директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олександр Шиш.

Також Олександр Шиш повідомив, що потужність інфекційного відділення для дорослих – 45 ліжок. Це боксовані і напівбоксовані відділення. Для дитячого населення у Вінниці визначена база інфекційної дитячої обласної лікарні, потужністю 60 ліжок. Також на сьогоднішній день опрацьовані маршрути пацієнтів.

Крім цього, в закладах охорони здоров’я, підпорядкованих департаменту охорони здоров’я міської ради, розроблено відповідні плани та алгоритми реагування на випадки, схожі на коронавірус.

За рішенням комісії, всім торгово-розважальним та розважальним комплексам міста рекомендовано до кінця місяця призупинити роботу всіх дитячих атракцій. Так само кінотеатрам, дискотекам і комп’ютерним клубам. Також керівництву торгово-розважальних центрів, супермаркетів, ринків будуть направлені рекомендаційні листи щодо посилення санобробки місць скупчення людей, встановлення засобів для дезінфекції рук та надання відвідувачам відкритого доступу до вбиралень для вільного миття рук. А торговим мережам – інформувати вінничан про достатні запаси продуктів для стримування можливого ажіотажу та виникнення дефіциту.

Виконання усіх заходів, затверджених рішенням сьогоднішньої комісії, перевірятимуть спеціальні мобільні бригади, до складу яких зокрема увійдуть представники міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області та Національної поліції.