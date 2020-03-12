Генсек ООН закликав усі країни активізувати зусилля у боротьбі з пандемією коронавірусу



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Гуттеріш закликає до солідарності та єдності

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся з посланням до влади всіх держав світу у зв'язку з оголошенням про пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Гутерріш заявив, що заява глави Всесвітньої організації охорони здоров'я про світову пандемію нового коронавірусу «є закликом до дії і солідарності» до всіх країн.

«Коли ми боремося з вірусом, ми не можемо дозволити страху стати вірусним. Всі разом ми все ще можемо змінити хід цієї пандемії... Кращі вчені говорять нам, що якщо країни будуть виявляти, перевіряти, лікувати, ізолювати, відстежувати і мобілізувати людей, ми зможемо багато чого зробити для зменшення поширення вірусу», - підкреслив Гутерріш.

Генсек ООН закликав владу всіх країн активізувати зусилля у боротьбі з пандемією.

«Ми повинні проявити солідарність з найвразливішими: літніми і хворими людьми, людьми, у яких немає доступу до надійної медицині і перебувають на межі бідності», - додав глава Організації об'єднаних націй.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайська влада очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня. За межами провінції Хубей практично не фіксують нові випадки захворювання.

Також нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах в світі хвороби, викликаної коронавірусом нового типу, є пандемією.

Глава ВООЗ заявив, що організація очікує збільшення кількості хворих і загиблих в найближчі дні і тижні.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.