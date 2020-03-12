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    В школах Одеси вводиться карантин

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    В школах Одеси вводиться карантин

    Всі масові заходи рекомендовано скасувати

    11 березня 2020 року відбулося розширене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (ТЕБ та НС).

    Під час засідання зазначалося, що наразі в Одесі не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом COVID-19.

    Проте, у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на ГРВІ та грип (на 11 березня на карантин уже закрито 223 класи) Комісією прийнято рішення про введення карантину в усіх школах Одеси з 12 березня 2020 року.

    Для організації безперервного навчального процесу, як і в попередні роки, на сайті департаменту освіти і науки Одеської міської ради, у розділі «Дистанційне навчання», педагоги будуть постійно публікувати відеоуроки з основних предметів для всіх паралелей з 2-го по 11-й класи.

    Карантин поширюється і на позашкільні навчальні заклади.

    Дитячі садки переходять на особливий режим роботи: батькам рекомендовано по можливості обмежити відвідування дітьми дитячих дошкільних закладів. У кожному дитячому садку працюватимуть чергові групи, а вранці - проводитися огляд кожної дитини щодо стану її здоров'я. Крім того, посилено режим санітарно-епідеміологічної обробки приміщень.

    Також Комісією рекомендовано скасувати проведення всіх масових заходів, кількість учасників яких перевищує 200 осіб. У зв'язку з цим розглядається питання про проведення Гуморини в іншому форматі.

    Перераховані вище обмеження попередньо вводяться на три тижні з можливим уточненням термінів, виходячи з аналізу рівня захворюваності в Одесі.

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