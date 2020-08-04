У Вінниці продовжують ремонтувати прибудинкові території



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Щороку відремонтованих прибудинкових територій у місті стає більше

Нещодавно завершені роботи у дворах по вул. Порика,5 та просп. Космонавтів, 29. Наразі ремонті бригади працюють у дворах багатоквартирних будинків по вул. Порика, 11, Юності,31, вул. Порика, 15, вул. Литвиненко, 31 та31а, та вул. А.Первозванного, 26.

До відновлення прибудинкових територій у місті підходять комплексно. Ремонтують не тільки асфальтобетонне покриття, а й замінюють попередньо інженерні мережі, облаштовують відмостки біля кожного будинку та роблять благоустрій території. Варто зазначити, що більшість таких робіт проводяться на умовах співфінансування з мешканцями. При цьому 70% оплачує міська рада, 30% – співвласники.

Епідемія коронавірусу внесла корективи у попередні плани по капітальному ремонту та реконструкції, які були сформовані у місті на 2020 рік. Зокрема, зменшилися обсяги робіт по благоустрою прибудинкових територій та заміні інженерних мереж. Видатки на ці напрямки скорочено на 30 %. Однак, за підсумками уже виконаних робіт на прибудинкових територіях, вдалося зекономити кошти і це дасть можливість зробити додаткові об'єкти.

«Нам вдалося зекономити кошти за підсумком уже виконаних робіт на прибудинкових територіях. Скільки прибудинкових територій і за якими адресами будемо ремонтувати поки невідомо. Наразі ми проводимо розрахунки. Однозначно будуть вибрані об'єкти, де активно до роботи долучаються самі мешканці і де найбільш необхідні такі роботи», - зазначив директор департаменту житлового господарства Роман Фурман.