Українська компанія виграла тендер на поставку трамваїв в Румунію



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В Крайова будуть поставлені вагони нової моделі К1-Т306 з повністю низькою підлогою Фото Татра-Юг

Це будуть 25-метрові трамвайні вагони, вартістю майже два млн євро за один вагон

Виробник трамвайних вагонів «Татра-Юг» переміг у тендері на поставку в Румунське місто Крайова 17 трамваїв.

Про це повідомляє видання Československý Dopravák.

Повідомляється, що це будуть 25-метрові трамвайні вагони, вартістю за один вагон 1,7 млн євро.

Відповідно до публікації, заявки на участь в тендері також подавали турецькі компанії Durmazlar і Bozankay, а також польські Pesa.

Видання зазначає, що повідомлення про перемогу українського виробника з’явилося на офіційному порталі закупівель 29 липня, при цьому зазначалося, що переможець визначений 24 липня, проте ще тиждень відведено на оспорювання результату.

При цьому наголошується, що ціновий критерій при визначенні переможця склав 80%.

Видання припустило, що в разі остаточної перемоги українського виробника в Крайова будуть поставлені вагони нової моделі К1-Т306 з повністю низькою підлогою.

Компанія «Татра-Юг» виробляє трамвайні вагони з 1993 року, при цьому є ідейними послідовниками чеської компанії ЧКД «Татра», яка випускала трамваї з 1927 року. Виробництво володіє міжнародними сертифікатами якості ISO 9001. Трамваї компанії «Татра-Юг» експлуатуються у 22 містах України. Виробництво трамвайних вагонів організоване на базі заводу »Південмаш» – найбільшого в світі заводу з виробництва космічних ракет.

У 2017 році компанія виграла тендер на поставку 15 трамвайних вагонів Олександрію (Єгипет), які на сьогодні продовжують поставлятися.

У 2018 році компанія виграла тендер на поставку 10 трамваїв Києву (на 70% низькопольних), однак за станом на липень минулого року місто купило у компанії тільки один трамвай.

Нагадаємо, 25 січня 2019 року, Київ повторно оголосив тендер на закупівлю 20 трамваїв за 1 млрд грн.

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