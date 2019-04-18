У Вінниці проходить жіночий бізнес-форум VinLadyFest



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17 квітня у Вінниці розпочався жіночий бізнес-форум VinLadyFest

Захід проходитиме два дні у готелі Франція. У ньому беруть участь 150 учасниць із різних міст України. Серед спікерів на форумі виступлять екс-Президент України Віктор Ющенко, засновник і перший декан Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), президент Київської школи економіки, Міністр економічного розвитку і торгівлі (2014р) Павло Шеремета, заступник міського голови Владислав Скальський та інші.

«Як стати успішною в усіх сферах одночасно, віднайти гармонію та поєднати усю багатогранність жінки: бути дружиною, мамою і при цьому розвиватися у професійній сфері. Про це та ще трохи більше учасниці дізнаються саме на VinLadyFest. До нас завітають відомі жінки, які поділяться власними історіями успіху, розкриють секрети зростання бізнесу та розвитку особистості. Вже доведено, що жінки в бізнесі є більш соціально відповідальними і ефективнішими в плані розвитку суспільства» - розповіла ініціаторка та організаторка жіночого бізнес-форуму VinLadyFest, засновниця Української Платформи «Жінки в Бізнесі», Президент Вінницького Клубу Ділових Людей, підприємниця Надія Лисецька.

Заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський зазначив, що у місті діє чимало програм для розвитку малого та середнього підприємництва.

«Вся вінницька команда і безпосередньо міський голова Сергій Моргунов дуже багато уваги приділяє розвитку економіки. Якщо ми говоримо про розвиток економіки то рушійною силою є мале та середнє підприємництво. За останні рік у нас зросла кількість підприємств у цьому секторі на 3%. Довгий час ніхто не звертав на гендерний принцип формування цієї галузі економіки. Зараз ми багато проводимо програм для бізнесу, де третина учасників – це жінки», - каже Владислав Скальський.

Серед численних спікерів на жіночому бізнес-форумі VinLadyFest виступив і екс-Президент України Віктор Ющенко. Він зазначив, що робота жінки важлива у будь-якій сфері діяльності.

«З одної сторони є велика приємність, що жінка є рівноправним учасником наших українськи внутрішніх і зовнішніх процесів. Ви добре пам’ятаєте, як багато націй розквітло через свою економіку, тому є ряд економічний моделей. Ми сьогодні маємо багато викликів, які зачіпають і жіночу економіку. Без жінки не можна обійтися у будь-якій сфері», - зазначив Віктор Ющенко.