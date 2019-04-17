Астролог: Хто би не став президентом, Україну чекатимуть зміни



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Горбань запевняє, що після голосування 21 квітня якоїсь значної різниці у відсотках між кандидатами у президенти не буде

Наша країна увійшла у семирічний цикл оновлення, яке несе планета Уран, - Горбань

Голова Асоціації астрологів «Геліос» Олег Горбань стверджує, що хто би не став президентом, Україну чекатимуть зміни. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Астролог пояснює свій прогноз тим, що наша країна увійшла у семирічний цикл оновлення, яке несе планета Уран. «Планетарні фактори говорять про 2019 рік як про рік змін, переломний рік для України. Ці зміни мають характер оновлення, але все ж таки оновлення є ризиком», - вважає Горбань.

За словами астролога, зміни будуть або стриманіші, або радикальнішими.

«Тобто, якщо навіть переможе діючий президент, він буде змушений реагувати на тенденції і фактори, які нав’язуються зовнішніми обставинами. А вони кажуть про необхідність досить радикальних змін у державі. Просто з приходом Порошенка ці зміни відбуватимуться повільніше. З приходом Зеленського будуть активнішими, різкішими. Тобто плюси і мінуси приблизно рівноцінні», - впевнений Горбань.

Астролог зазначає, що процес змін у конфлікті на Сході України відбуватиметься складно, це ж стосується і економіки. «Прихід Зеленського позначиться стрибками, у тому числі, на валютному ринку. Але вони не будуть суттєвими», - впевнений Горбань.

Астролог зазначає, що після голосування 21 квітня якоїсь значної різниці у відсотках між кандидатами у президенти не буде.

«Не буде великого розриву в голосах між кандидатами. Ми не можемо побачити відсотки, скільки вони наберуть, але можемо бачити загальну тенденцію», - прогнозує Олег Горбань.