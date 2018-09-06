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    У Вінниці відбудуться шалені перегони на самокатах та велосипедах

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    У Вінниці відбудуться шалені перегони на самокатах та велосипедах

    Діти від 3 до 14 років 15 вересня зможуть взяти участь у шалених перегонах на самокатах та велосипедах.

    Захід розпочнеться о 12:00 на території Лісопарку.  Учасникам необхідно мати шолом, якщо його не має, то про це варто повідомити при реєстрації. 
    Шалені перегони відбудуться у рамках проекту «Мій друг - поліцейський». Організовують захід  «Центр підліткових клубів за місцем проживання», відділ у справах молоді та туризму ВМР,  ВММГО «Молодіжна біржа праці» та патрульна поліція Вінницької області. 

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    Організатори хочуть пробудити у дітей любов до спорту та активного відпочинку разом з батьками. Це гарна можливість учасникам випробувати свої сили, швидкість та вправність, знайти нових друзів, отримати яскраві враження  та з користю провести свій час. 
    Учасники змагатимуться у таких номінація: «Бiговел 3-4 роки», «Самокат 3-4 роки», «Велосипед 3-4 роки»,  «Велосипед 5-6 років», «Велосипед 7-10 років», «Велосипед 11-14 років». Окремо змагаються по категоріям хлопчики та дівчатка.
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