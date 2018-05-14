Вінницькі депутати виборювали першість у міні-футболі, шахах, волейболі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За підсумками обласних змагань сформують збірну для участі у Всеукраїнській спартакіаді

У вінницькому спорткомплексі «Колос» 12 червня провели четверту обласну спартакіаду серед депутатів. В ній приймали участь народні обранці всіх рівнів – від сільради до нардепів.

За словами організаторів, за підсумками змагань сформують збірну області для участі у Всеукраїнській спартакіаді. Вона пройде в Чорноморську (Одеська область) 4 – 9 червня.

Найбільше міст районів Вінниччини було представлено в турнірі з шахів. Тут основна боротьба за лідерство розгорнулася між двома представниками Могилів-Подільського: кандидатом у майстри спорту, депутатом міської ради Андрієм Горобцем та депутатом Вінницької облради Геннадієм Вацаком. Саме ці шахісти були переможцями обласної спартакіади останніх двох років. На цій зустрічі триразовий чемпіон Вінниччини серед чоловіків Андрій Горобець поступився Геннадію Вацаку і залишився другим.

Свого часу Андрій Горобець двічі здобував золото всеукраїнських шахових баталій серед депутатів.

Бронзову нагороду виборов голова спорткомітету Літинського району Микола Кипоренко. Чемпіонкою серед шахісток стала Олена Чопик (Томашпільський район).

В шашках не було рівних Павлу Барчишину (Томашпільський район), срібним призером став Іван Мельник (Шаргородський район), бронзовим – Олександр Хацьола (Липовецький район). Золото серед жінок здобула шашкістка Людмила Крива (Могилів-Подільський район).

У волейболі найкращими виявилися Томашпільський, Вінницький і Липовецький райони. В футзалі вони зробили «рокіровку» – трійку призерів склали Вінницький, Томашпільський і Липовецький райони.

В настільному тенісі переміг Володимир Придолоба (Вінницький район), другим став Анатолій Мельничук (Томашпільський р-н), третім – заступник голови райради Олег Фурманюк (Липовецький р-н).

Заступник головного судді обласної спартакіади депутатів, голова обласної організації спорттовариства «Спартак» Дмитро Лукавий розповів про досвід аналогічних змагань в Івано-Франківській області, в яких район-переможець отримує грошовий приз.

«За підсумками спартакіади депутатів області, район, який посів перше місце, отримує від обласної Ради додатково 600 тисяч гривень на підтримку галузі фізичної культури і спорту. За друге місце – 400 тисяч, за третє – 300 тисяч. Було б непогано, якби й на Вінниччині запровадили таку систему», – сказав голова ООСТ «Спартак».

В загальнокомандному заліку першість здобув Томашпільський район, представники якого перемогли у волейболі і шашках та посіли високі місця в інших видах програми. До речі, ця депутатська команда й торік була першою в області. Разом з нею трійку кращих склали Вінницький район і Чечельницький район, який цьогоріч дебютував в обласній спартакіаді.

Джерело: vlasno.info