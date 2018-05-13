Мешканцям Вінниччини ще раз пояснили нові правила призначення субсидій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна

З 1 травня 2018 року якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів або будинку – 200 кв. м, власники або будуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі.

Нова програма житлових субсидій, яка почала діяти з 1 травня 2018 року, є перш за все соціально справедливою та більш адресною.

На цьому наголосила під час розширеної наради в ОДА директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна.

Посадовець пояснила нові правила призначення житлових субсидій , які спрямовані на те, щоб всі, хто справді потребує державної допомоги – її отримали: « В результаті застосування нових правил призначення субсидій жоден з тих, хто потребує допомоги не постраждає. Нові правила не торкаються малозабезпечених людей, пенсіонерів чи офіційно зареєстрованих безробітних. При цьому, якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер, відповідно до нової програми житлових субсидій, це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні. Як і раніше, для більшості субсидіантів субсидії перепризначатимуть автоматично, з урахуванням доходів за попередні два квартали».

Наталя Заболотна звернула особливу увагу на такі нововведення:

Тепер, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років з дати випуску, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть.

З 1 травня 2018 року якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів або будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, власники або мешканці такого помешкання повинні будуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі.

Позитивне нововведення для внутрішньо-переміщених осіб та об’єднаних територіальних громад: субсидію ВПО можна буде оформити без договору оренди житла. Достатньо буде подати в управління соціального захисту населення лише Заяву і Декларацію, у якій зазначається склад домогосподарства з урахуванням внутрішньо-переміщених осіб. І на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов буде призначено житлову субсидію.

Об’єднаним територіальним громадам надано право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення. Це аналогічно тому, як зараз відбувається у сільських і селищних радах.

Економних споживачів держава преміює. Так як і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлених домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Наталя Заболотна також підкреслила , що Уряд зробив важливий крок на шляху до монетизації субсидій. Передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватися живими грошима, які в результаті ощадливого використання енергоресурсів можна буде використати на свій розсуд.

З 1 січня 2018 року запрацювала монетизація пільг і субсидій на рівні надавачів комунальних послуг. Це було необхідною передумовою для реалізації повномасштабної монетизації для людей, у відповідності до статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».