На Київщині 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через Covid-19



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На Київщині 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через Covid-19

Всього на сьогодні онлайн навчаються 1547 дітей

У Київській області 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус дітей та педагогів.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної адміністрації.

Всього на сьогодні онлайн навчаються 1547 дітей.

«Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, нажаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст 3 – гімназія», – йдеться в повідомленні.

Голова Київської ОДА Василь Володін розповів, що на самоізоляції перебувають діти, вчителі та інші працівники школи, у яких підтверджено Covid-19, але вони не контактували з однокласниками і колегами.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

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