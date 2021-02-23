Жорстоке вбивство пенсіонера у Вінниці: поліція затримала зловмисника, який переховувався

Підозрюваний переховувався від поліції у будинку, розташованому неподалік від місця вчинення злочину

Зловмисником виявися 40-річний вінничанин, раніше судимий за крадіжки

У Вінниці 19 лютого було жорстоко вбито самотнього пенсіонера.

Як повідомляють у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, до поліції 22 лютого зателефонувала вінничанка та повідомила, що кілька діб не бачила свого літнього сусіда.

На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції. У будинку поліцейські виявили приховане одягом та іншими речами тіло господаря з ознаками насильницької смерті. Неподалік у кімнаті слідчі вилучили знаряддя вбивства – дерев’яну палицю.

У поліції з’ясували, що протягом кількох останніх місяців у потерпілого проживав квартирант зі співмешканкою. Останні дні ніхто з сусідів їх не бачив. Квартирантів почали розшукувати. Особливо чоловіка. Протягом години його затримали.

Підозрюваний переховувався від поліції у будинку, розташованому неподалік від місця вчинення злочину. Зловмисником виявися 40-річний вінничанин, раніше судимий за крадіжки.

У вчиненому затриманий зізнався та розповів, що вбив господаря будинку через гроші. Свідком злочину стала його співмешканка. Вона намагалась захистити пенсіонера, за що чоловік її теж побив. Також затриманий зізнався, що перебував у нетверезому стані.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), що передбачає до 15 років позбавлення волі. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одеській області засудили чоловіка, який кинув гранату в людей.