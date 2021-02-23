Covid-19 на Вінниччині: 243 нових випадки

В Україні за добу виявлено 4 182 нових випадків коронавірусної хвороби

Наразі в області 6 365 хворих

У Вінницькій області минулої доби підтверджено 243 нових випадки Covid-19.

Про це свідчить інформація РНБО.

Добовий показник захворюваності дещо впав. Тепер Вінниччина – на четвертому місці серед регіонів України.

Станом на 23 лютого на Вінниччині загалом виявлено 33 382 випадки інфікування коронавірусом, померло 623 людини, в тому числі п'ятеро – за минулу добу. За час пандемії в області одужало від Covid-19 26 692 особи, за добу підтверджено одужання 293 людей. Наразі в області 6 365 хворих.

В Україні за добу виявлено 4 182 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 236 осіб; летальних випадків – 153; одужало – 4 351 особа; здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 311 844 особи; одужало – 1 151 777 осіб; летальних випадків – 25 309; проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Нагадаємо, США закликали ВООЗ активніше розслідувати появу коронавірусу.