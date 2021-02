У Вінниці досі не припинив роботу «підсанкційний» магазин Медведчука-Марченко

У компанії наголошують, що на сьогоднішній день немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, тому магазини продовжують роботу

Магазин «Спортмастер», який розташований у Вінниці в ТРЦ «Мегамолл», попри накладені санкції на його власника продовжує працювати.

Про це повідомляють журналісти Vежі.

На запитання журналістів, чи планує «Спортмастер» продовжувати роботу з огляду на накладені санкції, адміністратор вінницького магазину повідомив, що не володіє такою інформацією. «Нам про це нічого не казали. Про ситуацію знаємо. Але прокоментувати її можуть лише у центральному офісі», – відповів адміністратор.

Водночас на інформаційній лінії центрального офісу також не змогли дати коментар, запропонувавши звернутися з офіційним письмовим запитом.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, а також згідно з указом президента, який увів у дію рішення РНБО, Україна запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, яких підозрюють у фінансуванні тероризму.

Серед інших, санкції наклали на одного з лідерів проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а зокрема і на компанії, які володіють російською мережею магазинів «Спортмастер».

Російська мережа магазинів сьогодні, 22 лютого оприлюднила власну заяву з приводу ситуації, в якій накладення на них санкцій.

«Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи України. Усі ці роки компанія вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований суворо на дотриманні законів, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою», – йдеться у заяві.

У компанії наголошують, що на сьогоднішній день немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, тому магазини продовжують роботу. Також вони додали, що в них близько 1,5 тисячі співробітників.

Нагадаємо, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd зареєстрована у Сінгапурі. Однак була заснована росіянами і її головний офіс розташований в Москві. Вона володіє однойменною мережею магазинів спортивних товарів в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї, Польщі та Україні. Згідно з даними українського Єдиного реєстру юридичних осіб, Sportmaster Operations Pte. Ltd є засновником ТОВ «Спортмастер Україна» і володіє часткою в 99%. Санкції щодо компанії ввели на три роки. Вони передбачають: повну заборону торгових операцій; повну заборону на транзит ресурсів, польоти і перевезення на території України; запобігання виведенню капіталів за кордон; заборону на ввезення продукції сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd самою фірмою або через іноземних посередників. Від 2014 року українці неодноразово бойкотували мережу у межах кампанії «Не купуй російське!». Загалом в країні наразі працюють 30 магазинів «Спортмастер».