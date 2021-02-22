У Вінниці досі не припинив роботу «підсанкційний» магазин Медведчука-Марченко
У компанії наголошують, що на сьогоднішній день немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, тому магазини продовжують роботу
Магазин «Спортмастер», який розташований у Вінниці в ТРЦ «Мегамолл», попри накладені санкції на його власника продовжує працювати.
Про це повідомляють журналісти Vежі.
На запитання журналістів, чи планує «Спортмастер» продовжувати роботу з огляду на накладені санкції, адміністратор вінницького магазину повідомив, що не володіє такою інформацією. «Нам про це нічого не казали. Про ситуацію знаємо. Але прокоментувати її можуть лише у центральному офісі», – відповів адміністратор.
Водночас на інформаційній лінії центрального офісу також не змогли дати коментар, запропонувавши звернутися з офіційним письмовим запитом.
Нагадаємо, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, а також згідно з указом президента, який увів у дію рішення РНБО, Україна запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, яких підозрюють у фінансуванні тероризму.
Серед інших, санкції наклали на одного з лідерів проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, а зокрема і на компанії, які володіють російською мережею магазинів «Спортмастер».
Російська мережа магазинів сьогодні, 22 лютого оприлюднила власну заяву з приводу ситуації, в якій накладення на них санкцій.
«Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до списку санкцій є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи України. Усі ці роки компанія вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований суворо на дотриманні законів, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою», – йдеться у заяві.
У компанії наголошують, що на сьогоднішній день немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, тому магазини продовжують роботу. Також вони додали, що в них близько 1,5 тисячі співробітників.