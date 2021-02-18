10 років позбавлення волі: в Одеській області засудили чоловіка, який кинув гранату в людей
Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали троє гостей
В Одеській області до 10 років ув'язнення засуджено чоловіка, який у серпні минулого року під час вживання спиртних напоїв кинув гранату в трьох гостей.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Зазначається, що прокурори Котовського місцевої прокуратури підтримували обвинувачення в суді стосовно 45-річного жителя Балтського району, підозрюваного в замаху на вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).
Вироком Роздільнянського районного суду від 16 лютого зловмисник визнаний винним і засуджений до 10 років ув'язнення.
Прокурором у суді доведено, що на початку серпня минулого року в одному з сіл Балтського району під час спільного вживання спиртних напоїв за місцем проживання засудженого між ним та одним із гостей виникла сварка. Під час конфлікту господар будинку кинув у бік трьох гостей гранату.
Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років й 29-річна жінка, яких доправили до лікарні.
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