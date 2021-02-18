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    10 років позбавлення волі: в Одеській області засудили чоловіка, який кинув гранату в людей

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    Під час конфлікту господар будинку кинув у бік трьох гостей гранату - 10 років позбавлення волі: в Одеській області засудили чоловіка, який кинув гранату в людей
    Під час конфлікту господар будинку кинув у бік трьох гостей гранату
    фото: з відкритих джерел

    Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали троє гостей

    В Одеській області до 10 років ув'язнення засуджено чоловіка, який у серпні минулого року під час вживання спиртних напоїв кинув гранату в трьох гостей.

    Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

    Зазначається, що прокурори Котовського місцевої прокуратури підтримували обвинувачення в суді стосовно 45-річного жителя Балтського району, підозрюваного в замаху на вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу).

    Вироком Роздільнянського районного суду від 16 лютого зловмисник визнаний винним і засуджений до 10 років ув'язнення.

    Прокурором у суді доведено, що на початку серпня минулого року в одному з сіл Балтського району під час спільного вживання спиртних напоїв за місцем проживання засудженого між ним та одним із гостей виникла сварка. Під час конфлікту господар будинку кинув у бік трьох гостей гранату.

    Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років й 29-річна жінка, яких доправили до лікарні.

    6 серпня 2020 року троє жителів Вінницької області приїхали в гості до своєї знайомої в село Піщане Одеської області. Під час спільного вживання спиртних напоїв і раптової сварки співмешканець господарки кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків і жінка, яких доправили до медичного закладу.

    Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив знайомого заради 100 тис. грн

    Теги: Одеса злочин вирок
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