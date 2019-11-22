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    Новини

    14-річний підліток з Вінниччини скоїв більше десятка крадіжок за місяць

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    14-річний підліток з Вінниччини скоїв більше десятка крадіжок за місяць

    Юнаку загрожує шість років позбавлення волі

    19 листопада у Бершадському районі невідомі пограбували будинок місцевого жителя. Зловмисники проникли до помешкання через незачинені двері та викрали 700 гривень. Правоохоронці встановили особи крадіїв.

    Ними виявились підлітки 18 та 14 років. Молодший з них скоїв 13 крадіжок лише з кінця жовтня. Тепер йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

    Про це інформує ГУ НП у Вінницькый області.

    За словами заступника бершадської поліції Вадима Революка, 19 листопада до поліції звернувся житель села Баланівка з повідомленням про викрадення з його будинку грошей. На місці злочину працівники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що до правопорушення причетні двоє жителів району віком 14 та 18 років. Через незачинені вхідні двері зловмисники проникли до помешкання потерпілого і викрали 700 гривень. 

    Молодший із підозрюваних раніше неодноразово потрапляв в поле зору поліції за вчинення аналогічних злочинів, але через вік – до кримінальної відповідальності притягнути його не можна було. В кінці жовтня підлітку виповнилось 14 років. Після свого дня народження дитина встигла вчинити 13  майнових злочинів.

    До обрання міри запобіжного заходу правопорушники затримані в процесуальному порядку.
    Слідчим відділом поліції відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

    кримінал Вінниччина
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