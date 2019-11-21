В селі на Вінниччині навчились будувати швидше, ніж звітувати



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В Іванівській ОТГ, що на Вінниччині, в селі Слобідка облаштовують школу та дитячий садочок

В школі проводять зовнішне утеплення та ремонтують дах, а в садочку вже перейшли до внутрішніх робіт. Фотозвіт реконструкції навчальних закладів сільська громада з Вінниччини розмішуює на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Будівельні роботи цих об’єктів активно продовжуються у рамках проєкту «Створення дошкільного навчального закладу у с. Слобідка Іванівської ОТГ».

Наразі, стіни будівлі школи повністю термомодернізовані та триває капітальний ремонт даху. У приміщенні майбутнього дитячого садка окрім облаштування фасаду уже виконуються внутрішні роботи із штукатурки стін та завершені бетонування підлоги, монтаж електропроводки», - йдеться в повідомленні.

Через наближення холодів, працюють «стахановськими» темпами, тож фотографи не встигають за будівельниками.

«Ситуація на будівельному майданчику на стільки стрімко змінюється, що і цей фоторепортаж неактуальний, тому що будівельники уже розпочали монтаж даху дитячого садка та підготовку до облаштування подвір’я. Все це заради того, аби на початку 2020 року учні та дошкільнята с. Слобідки переступили поріг оновленої школи та нового дитячого садка», - йдеться в інформації.

Проєкт «Створення дошкільного навчального закладу в с. Слобідка Іванівської ОТГ» реалізується Іванівською сільською радою за підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та співфінансування Агентства США з міжнародного розвитку у рамках ініціативи «Сприяння соціально-економічному розвитку в об’єднаних територіальних громадах шляхом інклюзивного місцевого врядування».

Джерело: naparise.com