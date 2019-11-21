У квартирі на Печерську киянин облаштував нарколабораторію (фото, відео)



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Правоохоронці затримали 36-річного киянина, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини Фото: Нацполіція

Зловмисник виготовляв наркотичні речовини та збував їх у подальшому шляхом продажу «із рук в руки»

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який виготовляв та розповсюджував наркотики.

Протиправні дії зловмисника викрили співробітники Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6. У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження правоохоронці провели два етапи оперативних закупок, а відтак задокументували факти збуту амфетаміну на території Печерського та інших районів Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Зловмисника затримали відразу після проведення другого етапу оперативної закупки, де останній збув порошкоподібну речовину білого кольору за 2000 гривень. За його словами, це амфетамін.

Під час санкціонованого обшуку у квартирі затриманого правоохоронці виявили та вилучили декілька поліетиленових пакетів з амфетаміном, металеві ваги, гроші, отримані від збуту психотропних речовин, а також пристрої для вживання наркотиків та приладдя для їх виготовлення. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 36-річний киянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі подали клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.