Більше тижня вінничани будуть сидіти без води (адреси)



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У Вінниці будуть перебої з водопостачанням

Один мікрорайон міста буде 9 днів без води. Тим часом, три райони, п'ять вулиць та один провулок ці дні матимуть перебої з водопостачанням.



Про це повідомляє комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал».

Перебої з водопостачанням почнуться з 18 вересня. 27 вересня обіцяють, що все працюватиме в звичному режимі.

Так, у ці дні зниження тиску в мережі беде за адресами:

житловий район «Тяжилів»;

в районі вулиці О. Антонова та вулиці М.Шимка;

вулиця Немирівське шосе від вулиці Чехова; район підприємства «Барлінек»;

житловий район смт. Десна; провулок Ясний;

вулиця П. Тичина;

вулиця Покришкіна — приватний сектор. Відсутнє водопостачання буде: вулиця Покришкіна — багатоповерхові будинки (мікрорайон «Новобуд»).

Причиною проблем із водопостачанням називають проведення ремонтних робіт.

«У зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт на мережі водогону по вулиці С.Зулінського, 9-Б; вулиці С.Зулінського,34; вулиці Київська (на розі з вул.С.Зулінського) з 18 по 27 вересня 2018 року. 27 вересня 2018 року тиск в мережі буде нормалізований», — йдеться у повідомленні підприємства.







Джерело: vn.20minut.ua