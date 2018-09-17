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    Більше тижня вінничани будуть сидіти без води (адреси)

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    Більше тижня вінничани будуть сидіти без води (адреси)

    У Вінниці будуть перебої з водопостачанням

    Один мікрорайон міста буде 9 днів без води. Тим часом, три райони, п'ять вулиць та один провулок ці дні матимуть перебої з водопостачанням.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал».

    Перебої з водопостачанням почнуться з 18 вересня. 27 вересня обіцяють, що все працюватиме в звичному режимі.

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    Так, у ці дні зниження тиску в мережі беде за адресами:

    • житловий район «Тяжилів»;
    • в районі вулиці О. Антонова та вулиці М.Шимка;
    • вулиця Немирівське шосе від вулиці Чехова; район підприємства «Барлінек»;
    • житловий район смт. Десна; провулок Ясний;
    • вулиця П. Тичина;
    • вулиця Покришкіна — приватний сектор. Відсутнє водопостачання буде: вулиця Покришкіна — багатоповерхові будинки (мікрорайон «Новобуд»).

    Причиною проблем із водопостачанням називають проведення ремонтних робіт.

    «У зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт на мережі водогону по вулиці С.Зулінського, 9-Б; вулиці С.Зулінського,34; вулиці Київська (на розі з вул.С.Зулінського) з 18 по 27 вересня 2018 року. 27 вересня 2018 року тиск в мережі буде нормалізований», — йдеться у повідомленні підприємства.



    Джерело: vn.20minut.ua

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