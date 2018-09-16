Околиці Вінниці окупували повії (відео)



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Об'їзна дорога поблизу Вінниці стала місцем для «роботи» місцевих проституток.

Нічних метеликів обабіч дороги можна зустріти як вдень, так і вночі. Путани не приховують, що на подібний промисел їх підштовхує легкий заробіток.

У поліції про місце діяльності »метеликів» знають та переконують, що регулярно проводять рейди, щоб запобігати подібній діяльності. Але особливо вплинути на ситуацію не можуть, тому що за торгівлю власним тілом закон передбачає адміністративна відповідальність та штраф у близько 200 гривень.Подібне не лякає жінок, які за годину розваг правлять по півтисячі. А до кримінальної відповідальності можуть притягти лише за сутенерство.

Журналісти програми «Свідок» разом із працівниками відділу поліції по торгівлі людьми застали одну із путан безпосередньо за наданням сексуальних послуг у автомобілі клієнта. Жінка, яка представилася Яною розповіла, що на трасі працює вже понад 2 роки і цілком задоволена ситуацією.

Деталі дивіться в сюжеті:

Джерело: НТН