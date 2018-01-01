Біля автовокзалу у Вінниці встановлять пункт обігріву

У зв’язку з похолоданням, по вулиці Київській облаштовують пункт обігріву

У Вінниці встановлять пункт обігріву для безхатченків навпроти Центрального автовокзалу. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 лютого, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це інформує прес-служба міськради, повідомляє «Главком». Уже традиційно, зимою, під час сильного



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У зв’язку з похолоданням, по вулиці Київській облаштовують пункт обігріву

У Вінниці встановлять пункт обігріву для безхатченків навпроти Центрального автовокзалу. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 лютого, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це інформує прес-служба міськради, повідомляє « Главком ».

Громадський порядок в районі розташування пункту обігрів забезпечуватимуть правоохоронці.

Як повідомив директор Вінницького гідрометеорологічного центру Юрій Власов, 26 та 27 лютого у Вінниці буде більш як 20° морозу. До кінця тижня у місті потеплішає, синоптики прогнозують 10°-16° морозу. За словами Юрія Власова морозна погода протримається до 5 березня.

Вінничани, які мають бажання допомогти безхатченкам, можуть принести до пункту обігріву теплі ковдри, одяг та взуття, а також продукти харчування. Завдяки цьому безпритульні зможуть перебути морози, маючи тимчасовий дах над головою, а також теплий одяг та їжу.