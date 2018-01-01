Біля автовокзалу у Вінниці встановлять пункт обігріву
- Сьогодні, 11:25
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У зв’язку з похолоданням, по вулиці Київській облаштовують пункт обігріву
У Вінниці встановлять пункт обігріву для безхатченків навпроти Центрального автовокзалу. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 лютого, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це інформує прес-служба міськради, повідомляє «Главком».
Уже традиційно, зимою, під час сильного похолодання, у Вінниці по вул. Київській, навпроти Центрального автовокзалу, розгортають цілодобовий пункт обігріву для людей, які не мають постійного місця проживання. Тут вони зможуть зігрітись, отримати екстрену першу медичну допомогу, випити гарячого чаю та переночувати.
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Громадський порядок в районі розташування пункту обігрів забезпечуватимуть правоохоронці.
Як повідомив директор Вінницького гідрометеорологічного центру Юрій Власов, 26 та 27 лютого у Вінниці буде більш як 20° морозу. До кінця тижня у місті потеплішає, синоптики прогнозують 10°-16° морозу. За словами Юрія Власова морозна погода протримається до 5 березня.
Вінничани, які мають бажання допомогти безхатченкам, можуть принести до пункту обігріву теплі ковдри, одяг та взуття, а також продукти харчування. Завдяки цьому безпритульні зможуть перебути морози, маючи тимчасовий дах над головою, а також теплий одяг та їжу.