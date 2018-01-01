Влада у Вінниці закупить собі цукерок на 77 тис. грн (документ)

Мерія Вінниці витратить понад 77 тисяч гривень на сувенірні зефір, цукерки та ляльки-мотанки

Виконавчий комітет Вінницької міської ради ухвалив 22 лютого 2018 року рішення «Про придбання сувенірної продукції для вручення з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів». Розпорядження про закупівлю опубліковано на сайті міськради Вінниці, повідомляє «Главком». «Виділити 77



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Мерія Вінниці витратить понад 77 тисяч гривень на сувенірні зефір, цукерки та ляльки-мотанки

Виконавчий комітет Вінницької міської ради ухвалив 22 лютого 2018 року рішення «Про придбання сувенірної продукції для вручення з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят і заходів».

Розпорядження про закупівлю опубліковано на сайті міськради Вінниці, повідомляє «Главком».

«Виділити 77 444,00 грн. на придбання сувенірної продукції для вручення з нагоди відзначення загальнодержавних та загальноміських свят та інших заходів у м.Вінниці», – йдеться в офіційному докуметі.

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Також у розпорядженні перелік солодощів, які влада збирається придбати. Зокрема, заплановано придбати 105 наборів «Зефір ванільний», 75 сувенірів «Лялька-мотанка», по 65 сувенірних наборів «Зефір шоколадний», «Вінниця» та «Асорті» та 200 сувенірних коробок.