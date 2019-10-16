Близько десяти тон гуманітарного вантажу відправили вінничани у зону ООС



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Вінничани продовжують допомагати військовим, які беруть участь в ООС

Цього разу волонтери доставлять на схід країни продукти харчування, засоби гігієни, запчастини до автомобільної техніки та інше. В цілому близько 10 тон вантажу.

Черговий гуманітарний вантаж волонтерам допомагали збирати підприємці, школярі, студенти та всі небайдужі.

«Сьогодні їде чотири буси з майже 10 тонами гуманітарного вантажу. Веземо продукти харчування, запчастини для автомобілів, будівельні матеріали, медичні засоби а також речі, по окремих замовленнях. До збору вантажу долучилися діти з дитячих садочків, школярі, студентська молодь. Діти приносили печиво, каву, чай, цукерки, їхні батьки додатково приносили консервацію, крупи, продукти харчування. Приватні підприємці допомогли закупити будівельні матеріали. Крім того, дуже допомогла Вінницька єпархія Української Православної Церкви. Її представники закупили для бійців 35 відер оселедцю. Скоро зима, тому ми вже веземо утеплювачі, плівку – такі речі потрібні завжди. Також для хлопців у нас є теплі речі. Студентська молодь окремо закупила 400 пар зимових шкарпеток», – розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Вінницької міської ради Олег Парфілов.

Митрополит Симеон підписав прапор для захисників: «Цей прапор ми відправляємо сьогодні на схід України. Його встановлять на тому місці, де своє життя за незалежність та соборність нашої України віддали в тому числі й наші земляки». Також Симеон помолився за захисників України.